Fahriye Evcen golften üst üste paylaşınca eleştiri geldi: Zengin olduğunu biliyoruz ama sürekli gösteriş yapma!

2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen sosyal medya hesabında eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğu kareleri sık sık paylaşıyor. Kazancıyla da adından söz ettiren oyuncu paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda lüks 4x4 arazi tipi kamyonunun önünde pozlarla gündem olan 38 yaşındaki Evcen bu sefer golf oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.



Evcen, golfteki hünerlerini sergilediği anları Lana Del Rey'in "Chemtrails over the Country Club" şarkısı eşliğinde paylaştı. Ancak paylaşımda golften 17 kare olunca oyuncuya eleştiriler gecikmedi.

Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken eleştirilerde ise bu kadar fazla fotoğrafa gerek olmadığı yazıldı.

Ayrıca görenler "Zengin olduğunu biliyoruz ama sürekli gösteriş yapma!", "Zenginliğini bu kadar göze sokma", "17 tane benzer poz galeriyi niye hep koydun", "Yine şov yine gösteriş" eleştirilerinde bulundu.