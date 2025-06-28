Fahriye Evcen imaj değişikliğine gitti! Yeni hali çok beğenildi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla sık sık tatile çıkan Fahriye Evcen imaj değişikliğine gitti. 39 yaşındaki Evcen, saçlarını kestirdi.
Ünlü isim, yeni tarzını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Fahriye Evcen'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.
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