Fahriye Evcen oğulları Kerem ve Karan'ın son halini paylaştı! Gözlerden uzak büyütüyor

38 yaşındaki ünlü oyuncu Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak Instagram hesabından oğulları Kerem ve Karan ile birlikte çekildiği karavan pozlarını paylaşan Evcen, “Havada aşk var” notunu da paylaşımına düştü.

13,8 milyon takipçili hesabında aile yaşamına dair kareleri sıkça paylaşan oyuncunun bu paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Evcen’in küçük oğlu Kerem’in geçtiğimiz haftalarda 2 yaşına girmesiyle kutlama fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü.



Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.