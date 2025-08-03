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Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Birkaç gün önce eşi Burak Özçivit ile Monaco'ya tatile giden Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Şimdilerde tatilden tatile koşan Evcen'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oğulları Karan ile Kerem'le ilgilenen ve sosyal medya paylaşımları gündem olan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 1

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Birkaç gün önce Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 2

Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 3

KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştıkları bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenilmişti.

Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü 4

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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