Fahriye Evcen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni butonu çöktü

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oğulları Karan ile Kerem'le ilgilenen ve sosyal medya paylaşımları gündem olan ünlü oyuncu, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Birkaç gün önce Burak Özçivit ile Monaco'ya giden Fahriye Evcen, burada çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Çok güzelsin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sosyal medyada paylaştıkları bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenilmişti.