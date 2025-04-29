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Fahriye Evcen tatil karelerini peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşi ve oğullarıyla sık sık paylaşımlar yapan Evcen, bu defa tatil kareleriyle beğeni topladı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler sosyal medyada gündem oldu.

Fahriye Evcen tatil karelerini peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşan Evcen, bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Fahriye Evcen süper mini, beyaz renkli ve çiçek desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Evcen karelerine; 'Çocukluğumdaki ben' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fahriye Evcen'e; 'harikasın', 'çok güzel görünüyor', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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Mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan oyuncu çift 2019 yılında Karan ismini verdikleri oğullarını, 2023 yılında ise Kerem ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen
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