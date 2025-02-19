Fahriye Evcen ultra lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile sık sık gündem olan ikili her adımlarıyla olay oluyor.

Reklamlardan, dizilerden ve davetlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran ünlü çift İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını almış ve ilk eve 2 milyon 350 bin dolar, ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

LÜKS EVİYLE GÜNDEMDE

Bu yaz ise yatırımlarını Bodrum'a çeviren ünlü çift her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti. Fahriye Evcen şimdi de İstabul'daki lüks eviyle gündem oldu

Evinin penceresinden kar manzarasını paylaşan Fahriye Evcen bu gönderisi ile adeta mest etti.

Tam cam ve cam tavan detayların olduğu lüks villada büyük bir havuz olduğu görüldü.

YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin evini görenler hayran kaldı. Sosyal medyada; 'Çok güzel', 'Bu nasıl bir ev?', 'Harika görünüyor', 'Mest oldum' gibi yorumlar yapıldı.