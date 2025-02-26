Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz aşk iddiaları... Meğer gerçek bambaşkaymış

Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz hakkında çıkan aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkili arasındaki yakınlaşma, sosyal medyada ve basında sıkça konuşulmaya başlandı.

Özellikle Farah Zeynep Abdullah’ın boşandıktan sonra yurt dışına çıkan Gökhan Özoğuz ile burada yakınlaştığı söyleniyordu gerçek ise başka çıktı.

Özoğuz açıklamasında güzel oyuncuyla yeni bir film projesi yaptıklarını açıkladı. "Ne alaka" yazarak da durumu eleştirdi.

13 YILLIK EŞİNDEN YENİ BOŞANDI

2012 yılında dünya evine giren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve Melis Ülken çiftinden üzücü haber geldi. 3 çocuğu bulunan çiftin 13 yıllık evliliği bitti.

Gökhan Özoğuz, boşanma işlemlerinin ardından Londra'ya uçtu. Çiftin çocuklarının velayetinin ise anneye verildiği öğrenildİ.