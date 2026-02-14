Fatih Terim'in kızı Buse Terim aşkını haykırdı! 14 Şubat paylaşımı gündem oldu

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.

AŞKINI HAYKIRDI

Boşanmanın ardından Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapan Buse Terim, Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı.

Terim sevgilisi ile karelerini peş peşe paylaşıp; ''Bazı insanlar hayatına girmez… kalbine yerleşir.

Aynı karede gülmek değil mesele, aynı hayale bakabilmek. Yanımda olduğun her an, dünya biraz daha yumuşak, biraz daha güzel. İyi ki biz, iyi ki sen.'' notunu düştü.