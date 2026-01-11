Fatih Ürek 88 gündür yoğun bakımda! Fatih Ürek son durumu

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumu kamuoyunda yakından takip ediliyor. 15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'in son durumuna dair gelişmeler merak ediliyor.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan Ürek bugün itibarıyla 88 gündür yoğun bakımda.

Sağlık durumu stabil olan Fatih Ürek henüz tepki vermiş değil. Uzun süredir yoğun bakımda olduğu için vücudunda yatak yaraları olan Ürek'in son durumuna dair yenib bir gelişme yok...

Öte yandan Fatih Ürek için sanat camiasından sık sık destek mesajları da geliyor.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken dostu Gülay Kamaz eski bir fotoğrafı sosyal medyada "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşmıştı.

Demet Akalın da geçtiğimiz hafta bir dönem küs olduğu dostunu ziyaret etmişti.