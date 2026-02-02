MAGAZİN

Yeşim Salkım çileden çıktı, ağzını bozdu: Gülben konusu kapanmıştır!

Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen hakkında 2017 yılında söylediği sözler yeniden dolaşıma girdi. "Ben kimsenin metresi olmadım" sözlerinin yer aldığı videonun yayılmasından sonra Salkım çıldırdı. İşte yaptığı o paylaşım...

Yeşim Salkım ve Gülben Ergen yıllardır küs... Uzun yıllardır konuşmayan ünlü ikili Fatih Ürek'in cenazesinde aynı karede görüntülendi. Ardından ise X'te Yeşim Salkım'ın 2017 yılında Gülben Ergen hakkında söylediği sözler dolaşıma girdi.

Salkım bir yayına katılarak "Ben çok veto yemiş bir kadınım! Ben kimsenin metresi olmadım, otel odalarında basılmadım. Ben kimseyi arkamdan ağlatmadım! Medya katilini niçin koruyorsunuz? Artık yeter Gülben Ergen denilen kadın artık çok oldu. Tapeleri sorun ona Filiz Otel'i sorun ona... Çeçen baskınını sorun" diyerek isyan etmişti.

"GEÇMİŞTE AKLINIZ NEREDEYDİ?"

Bu sözlerin yayılmasından sonra Yeşim Salkım çileden çıktı. Sosyal medyada bir açıklama yaparak "Eski bir videoyu gösterime sokup insanların geçmişi üzerinden olayları çarpıtmayın lütfen" dedi ve şu sözlerle isyan etti:

"Adı üzerinde geçmiş geçmişte kaldı! Şimdi edebinizi takının insanın böyle bir günde canını sıkmayın! S.çarım alacağınız etkileşime! Gülben konusu kapanmıştır! Yeter 10
yıl önceki bir videodan medet ummayın yeter haddinizi bilin…. Varsa yeni bir konunuz onu konuşun ve benim adımı karıştırmayın! Aptal saptal yorumlar ve gerçeği saptırmaya kalmanızdan sıkıldım. Geçmişte aklınız neredeydi?"

