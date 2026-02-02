MAGAZİN

Barış Murat Yağcı gözaltına alındı! Survivor'dan döndü

Survivor'da yarışırken hakkında gözaltı kararı verilen Barış Murat Yağcı yarışmadan diskalifiye oldu. Barış Murat Yağcı hemen ülkeye döndü ve gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı idi. Geçtiğimiz günlerde Dominik'e yarışmaya giden Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı olunca diskalifiye oldu.

Burak Doğan'ın haberine göre; hemen ülkeye dönen Barış Murat Yağcı havalanında gözaltına alındı.

Barış Murat Yağcı gözaltına alındı! Survivor dan döndü 1

Öte yandan soruşturmada gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak Survivor Nisa henüz sessizliğini koruyor.

Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı
