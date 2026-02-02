Barış Murat Yağcı gözaltına alındı! Survivor'dan döndü

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimlerden biri de Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı idi. Geçtiğimiz günlerde Dominik'e yarışmaya giden Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı olunca diskalifiye oldu.

Burak Doğan'ın haberine göre; hemen ülkeye dönen Barış Murat Yağcı havalanında gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Hakkında gözaltı kararı vardı! Diskalifiye şoku

Öte yandan soruşturmada gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Ancak Survivor Nisa henüz sessizliğini koruyor.