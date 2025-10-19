MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor! Zayıflama iğnesi iddiasına yanıt... Beyin ölümü gerçekleşti mi?

Kalbi 20 dakika duran Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor. Fatih Ürek'in sağlık durumu merak edilirken zayıflama iğnesi iddiası gündeme gelmişti. İzzet Çapa iddialara noktayı koydu.

Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor! Zayıflama iğnesi iddiasına yanıt... Beyin ölümü gerçekleşti mi?
Kubra Akalın

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 59 yaşındaki Ürek kalp krizi sonrasında 20 dakika kalbinin durması nedeniyle uyutuluyor.

Beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili inceleme sürerken uyutulan Fatih Ürek hakkında zayıflama iğnesi iddiası da gelmişti. İzzet Çapa hastanede ziyaret ettiği yakın arkadaşı hakkındaki bu idddiaya noktayı koydu.

Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor! Zayıflama iğnesi iddiasına yanıt... Beyin ölümü gerçekleşti mi? 1

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

"Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek." diyen İzzet Çapa sosyal medyada iddialara dair şunları söyledi:

Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor! Zayıflama iğnesi iddiasına yanıt... Beyin ölümü gerçekleşti mi? 2

"Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın...
Beyin ölümü gerçekleşmiş değil.
Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecindeler.
Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli.
O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz… Ayrıca bazı yerlerde geçen “zayıflama iğnesi” iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Estetik iddiaları sonrası tek yumurta ikizini paylaştı!Estetik iddiaları sonrası tek yumurta ikizini paylaştı!
Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiasıEbru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.