Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor! Zayıflama iğnesi iddiasına yanıt... Beyin ölümü gerçekleşti mi?

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. 59 yaşındaki Ürek kalp krizi sonrasında 20 dakika kalbinin durması nedeniyle uyutuluyor.

Beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili inceleme sürerken uyutulan Fatih Ürek hakkında zayıflama iğnesi iddiası da gelmişti. İzzet Çapa hastanede ziyaret ettiği yakın arkadaşı hakkındaki bu idddiaya noktayı koydu.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

"Fatih’in tedavi gördüğü hastaneden çıktım… Sevenlerinin, dostlarının, ailesinin kalbi aynı kapının önünde atıyor… Herkesin tek dileği, o ışıl ışıl gülümsemesini yeniden görmek." diyen İzzet Çapa sosyal medyada iddialara dair şunları söyledi:

"Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın...

Beyin ölümü gerçekleşmiş değil.

Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecindeler.

Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli.

O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz… Ayrıca bazı yerlerde geçen “zayıflama iğnesi” iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum..."