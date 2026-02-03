MAGAZİN

Epstein dosyaları sonrası X'te konuşulan film: Eyes Wide Shut filmi ne anlatıyor?

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı 3 milyonu aşkın dosyanın ardından sosyal medya X'te pek çok konu gündeme geliyor. Bazı kullanıcılar Eyes Wide Shut filmini de gündeme getirdi. Eyes Wide Shut konusu nedir?

Pedofili sapık Epstein hakkında yeni belgeler yayınlandı. ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı yaklaşık 3 milyon sayfa büyüklüğündeki Epstein belgelerinin ardından dünya yaşanan mide bulandırıcı detayları konuşmaya başladı.

Özellikle bazı ihbarlar, sosyal medyada yankı uyandıran bir dizi tartışmanın fitilini ateşledi. Bunlar arasında elitlerin yamyamlık ritüelleri gerçekleştirdiği ve COVID-19 salgınını Epstein ile Bill Gates'in planladığı yönünde teoriler de vardı. Bu konular konuşulurken Eyes Wide Shut filmi de X'te konuşulmaya başlandı. Peki Eyes Wide Shut konusu nedir?

Eyes Wide Shut, dünyaca ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in son filmi olarak sinema tarihine geçen, gizem ve psikolojik gerilim türündeki kült yapımlardan biridir. 1999 yılında vizyona giren film, gösterime girdiği günden bu yana cesur sahneleri, sembolik dili ve derin alt metinleriyle tartışılmaya devam etmektedir.

EYES WIDE SHUT KONUSU

Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu bir yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir. Bill, yaşanan o geceden sonra kimliğini cinselliğe emanet edecektir. Oldukça tuhaf düşüncelerle örülü bir cinsellik dünyasına doğru savrulacaktır.

Gizli tarikat ve maskeli ritüel sahneleri özellikle filmde öne çıkıyordu. Filmle Epstein dosyası arasında benzerlikler üzerinden kurulan teoriler bulunur. Ancak Eyes Wide Shut ile Jeffrey Epstein arasında kanıtlanmış, doğrudan bir bağlantı yoktur.

