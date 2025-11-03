MAGAZİN

Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili son açıklama Ece Erken’den geldi. Erken, kalp krizi geçiren Ürek’in hâlâ yoğun bakımda ve uyutulduğunu belirtti.

Kubra Akalın

Fatih Ürek, geçtiğimiz haftalarda evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Kalbi 20 dakika duran ve kalp masajı (CPR) ile hayata döndürülen Fatih Ürek günlerdir uyutuluyor. Peki, Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor?

Acil bir anjiyoplasti işlemiyle tıkalı damarı açıldıktan sonra yoğun bakım ünitesine sevk edilen Ürek'in sağlık durumuyla ilgili temel endişe, kalbi durduğu sırada beyninin ne kadar süre oksijensiz kaldığı ve bunun beynin fonksiyonları üzerindeki olası etkileri üzerine yoğunlaşıyor.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Uzun süredir uyutulan şarkıcının sağlık durumu merak edilirken “Fatih Ürek öldü” iddiaları da geçtiğimiz günlerde yalanlandı. Ancak son durumu ise sevenleri tarafından takip ediliyor.

Ece Erken Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair son bilgiyi verdi. Erken, sevilen şarkıcının hâlâ uyutulduğunu söyledi. Ece Erken "Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için orada kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" dedi.

