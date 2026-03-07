MAGAZİN

İbrahim Selim genç aşkıyla evlilik hazırlığında! Tarih verildi

Ünlü oyuncu İbrahim Selim bir süredir kendisinden 16 yaş küçük Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifinde bulunan İbrahim Selim şimdilerde evlilik hazırlığında. Selim, düğün tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.

Öznur Yaslı İkier

Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyeri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Geceye sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile birlikte katılan İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum" dedi.

İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in evlilik kararı aldığına yönelik iddialar üzerine, "Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın" diyerek, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

Ünlü isim, kendi düğün planlarıyla ilgili soruya ise, "Yazın düğün yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Ayşe Şeyma Keten, "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna, "Bana yetecek kadar romantik" diyerek, gülümsedi.

İbrahim Selim
