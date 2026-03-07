Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni rotası belli oldu! Son pozlarına beğeni yağdı

Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği Nisan karakteri ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, her haliyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla dikkat çeken Demet Özdemir şimdi de tatil kareleriyle takipçilerini mest etti.

YORUM YAĞDI

Tatil için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden ünlü isim peş peşe paylaşımlarda bulundu. Özdemir'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'maşallah', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.