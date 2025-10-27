MAGAZİN

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? "Tansiyonu öyle bir düşmüş ki..."

Fatih Ürek’in sağlık durumu, sosyal medyada ve magazin gündeminde merak konusu oldu. Kalp kriz geçirdikten sonra 20 dakika kalbi duran Ürek 'öldü' iddialarıyla gündeme geldi. Fatih Ürek'in sağlık durumu ve son gelişmeleri Ece Erken açıkladı.

Kubra Akalın

Fatih Ürek’in kalp krizi sonrası sağlık durumu ve son gelişmeler merak ediliyor. Kalbi 20 dakika duran ve bu sebeple günlerdir uyutulan Fatih Ürek hakkında sosyal medyada yayılan haberler büyük bir endişeye sebep oldu. Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler...

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek'in yakınlarının gece yarısı hastaneye çağırılması büyük endişe yaratmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

"İLAÇLARI KESTİLER"

Fatih Ürek sağlık durumuna dair son detayları ise Ece Erken verdi. Ece Erken "Hemen Alişan'ı aradım, sahneden inmiş oraya gitmiş. Nedeni yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim. Yakınlarını ailesini hastaneye çağırmışlar" dedi.

Ece Erken "Evet durumu kritik, Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

Fatih Ürek
