Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek kaç yaşında?

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Yakınlarının hastaneye çağrıldığı iddia edilen Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek'in yaşı, sağlık durumu merak ediliyor.

Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek kaç yaşında?

Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Ancak Fatih Ürek 72 saatlik kritik yoğun bakım evresi bitmesine rağmen uyutuluyor. Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek'in yaşı, sağlık durumu merak ediliyor.

Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. Ürek'in durumunun stabil olduğu ancak yakınlarının hastaneye çağrıldığı iddiası gündemde. Aile tarafından ölüm haberleri yalanlanırken hastaneye ise ünlü isimler akın etti.

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Fantezi ve pop müzik türlerinde seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı, 1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu ve sunucu kimlikleriyle sanat hayatını sürdürdü.

