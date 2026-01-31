MAGAZİN

Fatih Ürek'in son anlarını menajeri Mert Siliv anlattı! ''Zemzem suyunu içirdim''

15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ürek'in cenazesi, pazar günü defnedilecek. Ünlü ismin son anlarını menajeri Mert Siliv anlattı.

Öznur Yaslı İkier

15 Ekim'de evinde rahatsızlanarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı.

O tarihten bu yana yoğun bakımda tedavisi süren şarkıcı, 107 gündür verdiği yaşam mücadelesini 59 yaşında kaybetti.

Fatih Ürek'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen duayen ismi, sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, bir süredir devam eden ağır sağlık mücadelesinin ardından 30.01.2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Bu süreç boyunca büyük bir sabır ve umutla bekleyen ailesi, yakınları ve sevenleri derin bir üzüntü içerisindedir. Fatih Ürek; sanatı, sahne duruşu, neşesi ve kendine özgü tarzıyla yalnızca ekranlarda değil, milyonların kalbinde taht kurup, iz bırakmıştır. Yıllar boyunca Türk eğlence dünyasına kattığı değer, samimiyeti ve çalışkanlığıyla daima saygıyla anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler, menajeri ve dostu Mert Siliv tarafından uygun görüldüğü zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Fatih Ürek'in ablaları ve menajeri Mert Siliv Fatih Ürek'in vefatının ardından hastane önünde açıklama yaptı. Ürek'in menajeri ünlü ismin son anlarını anlattı.

Mert Siliv, vefatı esnasında Fatih Ürek'in yanında bulunduğu ve kendisine zemzem suyu içirip yüzünü yıkadığını açıkladı.

