Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Avukatından yeni açıklama

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Üreki 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Hayranları “Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken, ünlü ismin son durumu ve hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, sanatçının sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı:

“Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir.

Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”