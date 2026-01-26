MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Avukatından yeni açıklama

Fatih Ürek’in sağlık durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in son durumu nasıl, sağlık sorunları var mı? İşte Fatih Ürek’in sağlık durumuna dair son gelişmeler…

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Avukatından yeni açıklama

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Üreki 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Hayranları “Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken, ünlü ismin son durumu ve hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, sanatçının sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı:

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Avukatından yeni açıklama 1

“Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir.

Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen diziye başrol oldu! Yaşı gündeme geldiFenomen diziye başrol oldu! Yaşı gündeme geldi
"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.