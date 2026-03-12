Mahsun Kırmızıgül’den İran uyarısı! 'İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız'

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda, Suriye iç savaşının sonuçlarını sert bir dille eleştirdi ve benzer bir senaryonun İran için hazırlandığını iddia etti.

Kırmızıgül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Suriye savaşının sonunda kazanan tek bir ülke oldu: İsrail. Golan Tepeleri’ni aldı ve bölgeyi kendi istediği gibi yeniden şekillendirdi. İsrail ve ABD, ülkenin başına eli kanlı bir katili getirdiler. Kaybeden ise Suriye halkı oldu. Ne yazık ki Türkiye de bu sürecin ağır bedelini ödedi.”

Mahsun Kırmızıgül, şimdi aynı “oyun ve algı”nın İran için kurulduğunu savunarak, Türkiye’nin bu sürece dahil edilmek istendiğini öne sürdü:

"İran’a saldırmamız için ülkemizi kullanmak isteyecekler. Dindar görünümlü, İsrail ve Amerika’ya çalışan birilerini konuşturup Sünnileri kışkırtacaklar. Mezhepçilik yaparak kardeşi kardeşe kırdıracaklar. Olmadı NATO kartını ortaya koyacaklar."

Kırmızıgül, “Bu kirli savaşta İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız” diyerek net bir tavır aldı. Irak, Libya ve Gazze’deki yıkımı hatırlatarak, savaşın asıl kazananlarının silah, ilaç ve petrol şirketleri olacağını vurguladı:

“Katillerde merhamet ve vicdan olmaz. Savaşın bedelini siyasetçiler ödemez. O bedeli anneler, babalar, çocuklar ve halklar öder.”

'YAŞASIN BARIŞ'

Paylaşımını “Ülkemin özellikle İsrail ve Amerika’dan gelebilecek her türlü oyuna, baskı ve şantaja asla boyun eğmemesini istiyorum. Yaşasın barış…” sözleriyle bitirdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Hakikatli sanatçı', 'Çok doğru söylemiş', 'Helal olsun abime' gibi yorumlar yapıldı.