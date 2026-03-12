MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mahsun Kırmızıgül’den İran uyarısı! 'İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız'

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızıgül, Suriye iç savaşının sonuçlarını sert sözlerle eleştirerek benzer bir planın İran için hazırlandığını dile getirdi. Türkiye’nin bu sürece dahil edilmek istendiğini savunan Kırmızıgül, “Bu kirli savaşta İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül’den İran uyarısı! 'İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda, Suriye iç savaşının sonuçlarını sert bir dille eleştirdi ve benzer bir senaryonun İran için hazırlandığını iddia etti.

Kırmızıgül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Suriye savaşının sonunda kazanan tek bir ülke oldu: İsrail. Golan Tepeleri’ni aldı ve bölgeyi kendi istediği gibi yeniden şekillendirdi. İsrail ve ABD, ülkenin başına eli kanlı bir katili getirdiler. Kaybeden ise Suriye halkı oldu. Ne yazık ki Türkiye de bu sürecin ağır bedelini ödedi.”

Mahsun Kırmızıgül, şimdi aynı “oyun ve algı”nın İran için kurulduğunu savunarak, Türkiye’nin bu sürece dahil edilmek istendiğini öne sürdü:

"İran’a saldırmamız için ülkemizi kullanmak isteyecekler. Dindar görünümlü, İsrail ve Amerika’ya çalışan birilerini konuşturup Sünnileri kışkırtacaklar. Mezhepçilik yaparak kardeşi kardeşe kırdıracaklar. Olmadı NATO kartını ortaya koyacaklar."

Mahsun Kırmızıgül’den İran uyarısı! İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız 1

Kırmızıgül, “Bu kirli savaşta İsrail ve ABD’nin taşeronu olmamalıyız” diyerek net bir tavır aldı. Irak, Libya ve Gazze’deki yıkımı hatırlatarak, savaşın asıl kazananlarının silah, ilaç ve petrol şirketleri olacağını vurguladı:

“Katillerde merhamet ve vicdan olmaz. Savaşın bedelini siyasetçiler ödemez. O bedeli anneler, babalar, çocuklar ve halklar öder.”

'YAŞASIN BARIŞ'

Paylaşımını “Ülkemin özellikle İsrail ve Amerika’dan gelebilecek her türlü oyuna, baskı ve şantaja asla boyun eğmemesini istiyorum. Yaşasın barış…” sözleriyle bitirdi.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Hakikatli sanatçı', 'Çok doğru söylemiş', 'Helal olsun abime' gibi yorumlar yapıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Son haline yorum yağdı'Yanak yağlarını aldırdı' dendi! Son haline yorum yağdı
Kızı Zeyno ile gündemde! 'Hem başarılı hem güzel'Kızı Zeyno ile gündemde! 'Hem başarılı hem güzel'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.