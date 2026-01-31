MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı paylaşım! ''Timsah gözyaşları''

​Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen ismi Fatih Ürek, yaklaşık üç aydır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı bir paylaşım geldi.

Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı paylaşım! ''Timsah gözyaşları''
Öznur Yaslı İkier

Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada ani bir kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

İlk müdahale sırasında kalbi 20 dakika boyunca duran ancak doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen Ürek, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi görüyordu.

Fatih Ürek in vefatının ardından İzzet Çapa dan imalı paylaşım! Timsah gözyaşları 1

Tedavi süreci 92 gündür devam eden Fatih Ürek dün 59 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı bir paylaşım geldi.

Fatih Ürek in vefatının ardından İzzet Çapa dan imalı paylaşım! Timsah gözyaşları 2

Çapa, paylaşımında “Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o ‘koca yüreği’ şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da ancak size yakışırdı…” ifadelerini kullandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kısmetse Olur yarışmacısıyla aşk yaşıyor! Görüntüler çıktıKısmetse Olur yarışmacısıyla aşk yaşıyor! Görüntüler çıktı
Gözaltına alınmıştı! Mika Raun Can için tutuklama talebi Gözaltına alınmıştı! Mika Raun Can için tutuklama talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.