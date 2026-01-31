Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı paylaşım! ''Timsah gözyaşları''

Fatih Ürek 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada ani bir kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

İlk müdahale sırasında kalbi 20 dakika boyunca duran ancak doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürülen Ürek, o günden bu yana yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi görüyordu.

Tedavi süreci 92 gündür devam eden Fatih Ürek dün 59 yaşında hayatını kaybetti. Fatih Ürek'in vefatının ardından İzzet Çapa'dan imalı bir paylaşım geldi.

Çapa, paylaşımında “Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o ‘koca yüreği’ şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da ancak size yakışırdı…” ifadelerini kullandı.