Fatih Ürek son durumu nasıl? Korkutan iddia sonrası açıklama geldi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. 20 dakika boyunca kalbi duran ve CPR müdahalesi sonrası hayata döndürülen Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir uyutulan Fatih Ürek'in son durumu nasıl?

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla korkutan bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyada günlerdir uyutulan Ürek'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi.

Fatih Ürek'in yakınlarını hastaneye çağırıldığı iddiaları sonrası hastaneden açıklama geldi. Ürek'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.