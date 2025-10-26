Fatih Ürek için gece yarısı hastaneye koştu! Alişan ne diyeceğini bilemedi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son sağlık durumu merak ediliyor. 'Fatih Ürek öldü', 'Sevenleri hastaneye çağrıldı' iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. Fatih Ürek'in sağlık durumu merak edilirken ünlü isimler de gece yarısı hastaneye gitti.

Alişan da hastanede olan isimlerden biriydi. Sahneden iner inmez hastaneye giden ve hastane önünde görüntülenen Alişan muhabirlere ne diyeceğini bilemedi.

Alişan "Bilmiyorum yani, şu an içeriden bir bilgi almadan... Mert ile konuşuyoruz da inşallah... Benim için değerli biri... İnşallah güzel haber alırız" dedi.

FATİH ÜREK İÇİN DUA İSTEDİ

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu da hastanede tedavi gören Fatih Ürek’i ziyaret etti. Şerifoğlu "Dua etmekten başka çaremiz yok. Bu süreçte görmeyen varsa doktorlar gelsinler görsünler dedi" ifadelerini kullandı.