MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş

Gündeme dair yorumları ve eleştiriyle adından sıkça söz ettiren ünlü piyanist Fazıl Say bu defa özel hayatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Fazıl Say sessiz sedasız evlendi.

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say özel hayatıyla gündeme geldi. Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş 1

Çift, el ele tutuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş 2

Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde sade bir törenle evlendi.

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş 3

Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul’da, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla da bir kutlama yaparak, mutluluklarını paylaşacaklarını söyledi.

Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ayrılık nedeni bakın neymişMilli futbolcuyla aşk yaşıyordu! Ayrılık nedeni bakın neymiş
Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattıAbonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.