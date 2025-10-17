Fazıl Say sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kimmiş

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say özel hayatıyla gündeme geldi. Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Çift, el ele tutuştukları bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerini ilan etmişlerdi.

Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde sade bir törenle evlendi.

Fazıl ve Aslıhan Say çifti, mayıs ayında İstanbul’da, sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla da bir kutlama yaparak, mutluluklarını paylaşacaklarını söyledi.