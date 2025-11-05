MAGAZİN

Fenomen dizi için final çanları çalıyor! Kızılcık Şerbeti'nde hem kadro ve hem hikaye değişiyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayılık iddialarıyla gündeme geldi. Yeni sezondaki sahneleriyle tartışmalara yol açan fenomen dizide bu defa hem senaryo hem de hikayenin değişeceği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü başladı.

Önümüzdeki hafta Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç’in veda edeceği diziye “Hikmet” rolüyle dahil olan Macit Koper’in dışında 4 yeni oyuncunun geleceği öğrenildi.

ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 114. bölümde 6 aylık zaman atlamasının yaşanacağı dizede senaryoda da değişiklikler yapılacak.

Diziye, başarılı oyuncu Seray Kaya “Başak” rolüyle katılacak. Usta oyuncu Hakan Karahan “Tuncay” adlı iş insanı rolüyle ekibe katılacak ve Ömer’le çatışma yaşayacak.

  1. bölümde ayrıca ekibe Özge Borak “Salkım” rolüyle Apo’nun yeni eşi olarak dahil olacak.
  2. bölümde de Emir rolüyle genç kuşağın yakışıklı ve başarılı oyuncularından Yalçın Hafızoğlu kadroya dahil olacak. Emir’in Çimen’le yakınlaşacağı öğrenildi.
