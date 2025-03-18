Fenomen dizi İnci Taneleri'ne yeni bir isim daha! Ünlü oyuncu kadroda

Yılmaz Erdoğan'ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisi İnci Taneleri her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine düşüyor.

BKM imzalı dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu diziye yeni bir isim dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ekibine son olarak Deniz Bolışık katıldı. Başarılı oyuncu onkolog doktor Yeşim karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Fenomen dizinin mayıs ayının son haftası 29 Mayıs'ta sezonu kapatması planlanıyor. İki sezon olarak planlanan İnci Taneleri'nin 3. sezonu için henüz verilmiş bir karar olmadığı öğrenildi.