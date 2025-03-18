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Fenomen dizi İnci Taneleri'ne yeni bir isim daha! Ünlü oyuncu kadroda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 15:05
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her sahnesi adeta olay olan İnci Taneleri dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Fenomen dizi İnci Taneleri'ne yeni bir isim daha! Ünlü oyuncu kadroda

Yılmaz Erdoğan'ın perşembe akşamlarına damga vuran dizisi İnci Taneleri her sahnesiyle sosyal medyanın gündemine düşüyor.

BKM imzalı dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu diziye yeni bir isim dahil oldu.

İNCİ 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ekibine son olarak Deniz Bolışık katıldı. Başarılı oyuncu onkolog doktor Yeşim karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

İNCİ 2

Fenomen dizinin mayıs ayının son haftası 29 Mayıs'ta sezonu kapatması planlanıyor. İki sezon olarak planlanan İnci Taneleri'nin 3. sezonu için henüz verilmiş bir karar olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri
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