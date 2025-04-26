Fenomen dizi Kızıl Goncalar ekrana veda ediyor! Finale günler kaldı

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi büyük finale hazırlanıyor.
İki sezon boyuncu ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi pazartesi akşamı son bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin finalinde 2 düğün birden yaşanacak.
Kızıl Goncalar'da yaşanacak olan zaman atlamasının ardından sonunda Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Zeynep (Mina Demirtaş) muradına ererken dizinin 2 eski oyuncusu ekibe geri dönecek.
Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı dizide Nadire’ye hayat veren Cemre Melis Çınar ile oğlu Efe’yi canlandıran İsa Kadan dizinin finaline konuk oluyor.
Fragmanda da Naim’in (Mert Turak) diğer ailesiyle buluşma anına yer verildi. Dizinin finalinde Özcan Deniz’in hayat verdiği Levend flashback sahneyle seyirci karşısına çıkacak.
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