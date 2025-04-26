MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Fenomen dizi Kızıl Goncalar ekrana veda ediyor! Finale günler kaldı

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın ekran macerası sona eriyor. Fenomen dizisinin finaline sadece günler kaldı. Kızıl Goncalar'ın büyük finali pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar ekrana veda ediyor! Finale günler kaldı
Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi büyük finale hazırlanıyor.

İki sezon boyuncu ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi pazartesi akşamı son bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Dizinin finalinde 2 düğün birden yaşanacak.

dizi 1

2 ESKİ OYUNCU GERİ DÖNÜYOR

Kızıl Goncalar'da yaşanacak olan zaman atlamasının ardından sonunda Cüneyd (Mert Yazıcıoğlu) ile Zeynep (Mina Demirtaş) muradına ererken dizinin 2 eski oyuncusu ekibe geri dönecek.

DİZİ 2

Ömür Atay’ın yönettiği, Necati Şahin’in yazdığı dizide Nadire’ye hayat veren Cemre Melis Çınar ile oğlu Efe’yi canlandıran İsa Kadan dizinin finaline konuk oluyor.

dizi 3

Fragmanda da Naim’in (Mert Turak) diğer ailesiyle buluşma anına yer verildi. Dizinin finalinde Özcan Deniz’in hayat verdiği Levend flashback sahneyle seyirci karşısına çıkacak.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcıların hedefi oldu! Takipçilerini uyardı Dolandırıcıların hedefi oldu! Takipçilerini uyardı
Elenen isim belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı Elenen isim belli oldu! Gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
final Kızıl Goncalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti! Okan Buruk yıldız ismin üstünü kara kalemle çizdi

Ankara'da hareketli dakikalar! Arbede sırasında polis yere düştü, Tanal özür diledi

Ankara'da hareketli dakikalar! Arbede sırasında polis yere düştü, Tanal özür diledi

Peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valisi Gül'den açıklama: 'Olağan sürecin parçası'

Peş peşe depremlerin ardından İstanbul Valisi Gül'den açıklama: 'Olağan sürecin parçası'

Fenomen dizi ekrana veda ediyor! Finale günler kaldı

Fenomen dizi ekrana veda ediyor! Finale günler kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.