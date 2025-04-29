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Fenomen dizi Kızıl Goncalar final yaptı! Her sahnesi olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

2 sezon boyunca Now Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yayınlanan son bölümüyle ekran macerasını sonlandırdı. Fenomen dizinin her sahnesi adeta olay oldu. Kızıl Goncalar dizisine sosyal medyada yorum yağdı.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar final yaptı! Her sahnesi olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi dün akşam 46. bölümle ekran macerasını noktaladı.

İki sezon boyuncu ekranlarda fırtınalar estiren fenomen dizi son bölümüyle sosyal medyayı salladı. Dizinin büyük finalinde zaman atlaması yaşandı ve Zeynep ve Cüneyd evlendirildi.

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Kızıl Goncalar dizisinin finalinde; Zeynep Cüneyd sahnelerinin yanı sıra Erkan Avcı'nın sahneleri de damga vurdu. Fenomen dizisinin son bölümüne sosyal medyada adeta yorum yağdı.

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***Kızıl Goncalar için yapılan bazı yorumlar şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar Mina Demirtaş
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