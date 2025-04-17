Fenomen dizi Kızıl Goncalar son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi bu hafta son kez sete çıkıyor.

GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final bölümünden görüntüler sosyal medyada ifşa oldu.

Yayınlanan görüntülerde Özcan Deniz'in sedye üzerinde gittiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun ona eşlik ettiği görüldü.

Aynı görüntülerde Deniz'in Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden.' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

28 Nisan'da final yapacak olan dizinin büyük finaline kadar ekipten kimsenin ayrılmayacağı öğrenildi.