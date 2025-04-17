MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fenomen dizi Kızıl Goncalar son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi bu hafta son kez sete çıkıyor. Başından beri iki sezon olarak planlanan fenomen dizinin final bölümünden görüntüler ifşa oldu.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu
Öznur Yaslı İkier

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar dizisi bu hafta son kez sete çıkıyor.

KIZIL

GÖRÜNTÜLER İFŞA OLDU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final bölümünden görüntüler sosyal medyada ifşa oldu.

set 1

Yayınlanan görüntülerde Özcan Deniz'in sedye üzerinde gittiği ve Mert Yazıcıoğlu'nun ona eşlik ettiği görüldü.

SET

Aynı görüntülerde Deniz'in Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden.' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

set 3

28 Nisan'da final yapacak olan dizinin büyük finaline kadar ekipten kimsenin ayrılmayacağı öğrenildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kriz sonunda patlak verdi! Senaristi takipten çıktı! Açıklama gecikmedi Kriz sonunda patlak verdi! Senaristi takipten çıktı! Açıklama gecikmedi
Ekranlardan uzaktı! Son hali gündem olduEkranlardan uzaktı! Son hali gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
final Kızıl Goncalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.