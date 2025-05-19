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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gündem oldu! Seyirci fark etti

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi bu defa yapılan çekim hatasıyla gündem oldu.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki çekim hatası gündem oldu! Seyirci fark etti
Öznur Yaslı İkier

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün başrollerini paylaştığı Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giriyor.

Son olarak 101. bölümüyle ekrana gelen dizi bu defa yapılan çekim hatasıyla gündem oldu. Kızılcık Şerbeti'nde Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan karakteri kendisinden para isteyen bir genç tarafından benzinlikte bıçaklandı.

METEHAN

Metehan apar topar hastaneye kaldırıldı ve Kıvılcım, Ömer ve Doğa karakteri sedyenin peşinden koştukları sahne ile çok konuşuldu.

KIVILCIM

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakterinin sedyenin peşinden koşarken ilk önce ayağında kahverengi botlar olduğu görüldü.

kıvılcım

DİKKATLİ İZLEYİCİ HEMEN FARK ETTİ

Sadece saniyeler içerisinde, kameranın açı değiştirmesiyle birlikte Kıvılcım karakterinin ayağında beyaz topuklu ayakkabıların olması dikkat çekti. Dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmayan bu çekim hatası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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