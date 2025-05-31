Fenomen dizi Kuruluş Osman'da yaprak dökümü 2 ayrılık birden

Atv’nin Bozdağ Film imzalı dönem dizisi Kuruluş Osman’ın 194. bölümünde 6. sezonunu kapatacak. Osman Bey rolüyle Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin sezon finalinde 2 ayrılık yaşanacak.

Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın yaptığı, Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziden Roma İmparatorluğunun korkusuz savaşçısı Claudius’a hayat veren Tayanç Ayaydın ile Yiğit Bey’i canlandıran Mustafa Kırantepe ayrılıyor.

BAŞROL VEDA EDEBİLİR

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Özge Törer’in de tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu sene de ayrılığı gündemde… Törer’in yeni sezonda Kuruluş Osman’da olup olmayacağı 6. Sezon bitiminde 7. Sezon hazırlıkları öncesinde belli olacak.