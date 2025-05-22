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Fenomen dizi Leyla için 'final kararı' verilmişti! Usta oyuncu kadroya girdi

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi için final iddiaları gündemdeydi. Dizinin reytinglerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa Haziran ayında ekran macerasını noktalayacağı söyleniyordu. Leyla dizisinin kadrosuna usta oyuncu dahil oldu.

Fenomen dizi Leyla için 'final kararı' verilmişti! Usta oyuncu kadroya girdi
Öznur Yaslı İkier

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... için son dönemde final iddiaları gündemdeydi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslat eri gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin Haziran ayında ekrana veda edeceği söyleniyordu.

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Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş olmazsa dizinin 18 Haziran’da final yapması planlanıyordu.

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USTA OYUNCU KADRODA

“Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…”in kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Değerli aktör Selçuk Yöntem çarşamba akşamları yayınlanan projeyle el sıkıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu flaş gelişmenin ardından haziran ayında final yapması planlanan dizinin reytinglerinde yükseliş olur ise dizinin yeni sezona yeni bir hikâyeyle taşınması söz konusu...

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Selçuk Yöntem Leyla Hayat Aşk Adalet
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