Fenomen dizi Leyla için 'final kararı' verilmişti! Usta oyuncu kadroya girdi

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... için son dönemde final iddiaları gündemdeydi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslat eri gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin Haziran ayında ekrana veda edeceği söyleniyordu.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş olmazsa dizinin 18 Haziran’da final yapması planlanıyordu.

USTA OYUNCU KADRODA

“Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…”in kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Değerli aktör Selçuk Yöntem çarşamba akşamları yayınlanan projeyle el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu flaş gelişmenin ardından haziran ayında final yapması planlanan dizinin reytinglerinde yükseliş olur ise dizinin yeni sezona yeni bir hikâyeyle taşınması söz konusu...