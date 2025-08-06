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Fenomen dizi Mardin'de ev fiyatlarını artırdı! Uzak Şehir’in Nare'si Sahra Şaş'tan şaşırtan kira açıklaması

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Nare Albora' karakteri ile adından söz ettiren Sahra Şaş Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim Mardin'deki kira fiyatlarına esprili bir dille yorumladı.

Fenomen dizi Mardin'de ev fiyatlarını artırdı! Uzak Şehir’in Nare'si Sahra Şaş'tan şaşırtan kira açıklaması
Öznur Yaslı İkier

Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Nare' karakteriyle büyük beğeni toplayan Sahra Şaş dizisi sezon finalindeyken bol bol dinleniyor.

Fenomen dizi Mardin de ev fiyatlarını artırdı! Uzak Şehir’in Nare si Sahra Şaş tan şaşırtan kira açıklaması 1

Yeni sezonda daha çok çalışacağını söyleyen Sahra Şaş son olarak Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim Mardin'deki kira fiyatlarını değerlendirdi.

Fenomen dizi Mardin de ev fiyatlarını artırdı! Uzak Şehir’in Nare si Sahra Şaş tan şaşırtan kira açıklaması 2

Bir muhabir, ünlü isme 'Mardin'de ev fiyatları iki katına çıkmış. Taşınmayı düşünüyor musunuz?' diye bir soru yöneltti. Bu durumdan haberdar olmadığını söyleyen Sahra Şaş 'İnşallah bana zam yapmamışlardır.' diyerek espri yaptı.

Fenomen dizi Mardin de ev fiyatlarını artırdı! Uzak Şehir’in Nare si Sahra Şaş tan şaşırtan kira açıklaması 3

BAŞROL TAŞINMA KARARI VERMİŞTİ

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Mardin'deki çekimler sebebiyle ailesiyle uzak kalınca yeni sezon için kararını vermiş ve İstanbul’daki eşi Buket Arıkan ve oğlu Ozan Ali'yi yanına alacağını söylemişti.

Oğlunu Midyat’ta bir devlet okuluna yazdıracağını belirten oyuncu, “Ben de devlet okulunda okudum, oğlumun Mardinli çocuklarla büyümesi güzel olacak” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Sahra Şaş
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