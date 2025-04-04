Fenomen dizi Yalı Çapkını bu akşam final yapıyor! Sosyal medyada gündem oldu

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterleriyle öne çıkan Yalı Çapkını dizisi ekran macerasını noktalıyor.

Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan fenomen dizi bu akşam 101. bölümüyle final yapıyor. Dizinin final bölümü fragmanına sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Yalı Çapkını için 'Her güzel şeyin bir sonu vardır', 'Sizi unutmayacağız', '3 yıldır severek izledim', 'Nasıl geçti üç sezon' gibi yorumlar yapıldı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.

Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet’in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.