Fenomen diziler bir bir ertelendi! Now Tv kararını verdi

Ekranların sevilen dizileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, izleyicileri şaşırtan gelişmeler peş peşe yaşandı. Eylül ayında ekrana gelmesi beklenen bazı iddialı yapımların yayın takvimlerinde değişikliğe gidildi.



Dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri merak konusu olurken, izleyicilerden de “Ne zaman başlayacak?” sorusu gelmeye başladı. Now Tv, Yeraltı ve Halef ile yeni dizisi Sevdam Karadeniz için kararını verdi.



BİR BİR ERTELENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeraltı, Halef ve Sevdam Karadeniz’in ekim başı itibariyle seyirciyle buluşması bekleniyor.

Bu kararların arkasındaki en önemli nedenin, eylül ayının ilk haftalarında ekran başındaki izleyici sayısının, yani TVR oranlarının düşük olması olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca maç yayınları nedeniyle oluşan yoğunluk ve yeni dizilerin tanıtımlarına yeterli süre ayırabilmek de erteleme kararlarında etkili oluyor.