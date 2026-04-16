Fenomen hakem Elif Karaarslan telefon şifresini vermedi! "Özel fotoğraflar var"

Eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı. Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen eski hakem ve sosyal medya içerik üreticisi Elif Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Hakemlikten men edilen sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaaslan savcılık ifadesinde, Instagram'da abonelik sistemini 2024'ten beri kullandığını söyleyerek, "Kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Burada en fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir" diyerek suçlamaları reddetti.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Karaaslan, özel ailevi fotoğraflar olduğu için telefon şifresini vermedi.

Eski hakemlik kariyerine de değinen Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yaptığını ancak daha sonra görevden uzaklaştırıldığını, bu sürecin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu belirtti. Karaarslan, açtığı davanın sonucunda yeniden hakemliğe dönebileceğini düşündüğünü ifade etti.

