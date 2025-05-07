Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında karar verildi! 10 ay hapis ve 100 lira idari para cezası

İstanbul’da, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz için karar açıklandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Yılmaz, suçlamaları reddederek beraatini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. İbrahim Yılmaz, “kişileri reklam vermek suretiyle bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek” suçundan 10 ay hapis cezasına ve 100 TL para cezasına çarptırıldı.

Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır