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Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası sürüyor! Duruşmada yaşananlar...

Ferdi Tayfur’un mirasına ilişkin açılan davanın duruşması yapıldı. Hem aile hem de çeşitli vakıf temsilcilerinin katıldığı duruşmada, bazı mirasçılar vasiyetin içeriğine itiraz etti. Dosya, ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendi.

Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası sürüyor! Duruşmada yaşananlar...

Ferdi Tayfur’un mirası ölür ölmez aileyi ikiye bölmüştü. Vasiyetnamenin açılmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, Muğla’nın Marmaris ilçesinde görüldü.

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Tayfur’un bazı taşınmazlarını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e bırakmış olması dikkat çekmişti. Duruşmada söz alan taraflar, önceki beyanlarını tekrarlarken, bazı mirasçıların bu dağılıma yönelik itirazlarını sürdürdüğü gözlemlendi.

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Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. İlk duruşmada vasiyetnameye itiraz eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın da beyanlarını yineledi.

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

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FERDİ TAYFUR'UN MİRASI KİMLERE KALDI?

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

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Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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