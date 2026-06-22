Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı! Kadınlarla tanışıp...

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'un bir küs bir barışık olduğu eşi Muhammet Aydın yine gündemde. Aydın'ın restoranına operasyon yapıldı.

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 19.45 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tahir E. (49), Mehmet Halil T. (28), Sinan A. (37), Recep A. (34), Ömer Y. (36) ve Kağan G. (41), arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

FERDİ TAYFUR'UN DAMADI GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişinin şikayetinin ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmedeki 5 kadınla 4 çalışanı yakaladı. Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen Burak A. ile işletme sahibi Muhammet Aydın gözaltına alındı. Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup sohbet ettikten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.

Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi.

Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanlarından Umut E.’nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.’nin 'Kasten yaralama', İrem H.’nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA