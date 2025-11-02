Ferdi Tayfur'un mal varlığı aileyi böldü! Tuğçe Tayfur isyan etti: 7 yeğen fazla fazla para kazandı

2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti, geçtiğimiz aylarda Marmaris Adliyesi'nde açıklanmıştı. Vasiyet sonrası Tayfur'n mal varlığı aileyi birbirine düşürdü.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ

Vasiyete göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.

Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik olmuştu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tuğçe Tayfur Aydın, Maslak'taki bir açılışta objektiflere yansıdı. Devam eden dava süreci hakkında konuşan Aydın; "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek sessizliğini bozdu.

"HEYET RAPORU OLMADAN VASİYETTE TEK DOKTORUN İMZASI VAR"

Babasının vasiyeti hakkında da konuşan Tuğçe Tayfur Aydın; "Heyet raporu olmadan vasiyette tek doktorun imzası var. Babam hastanedeyken 'Grip' dediler, cenazesi geldi" dedi.