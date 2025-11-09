MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ferdi Tayfur'un mirası gündemde! Tuğçe Tayfur patladı: Annemin oturduğu evin arsası...

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından aile arasında yaşanan miras kavgası devam ediyor. Ferdi Tayfur'un mirası yeniden gündeme gelirken mirastan men edilen kızı TUğçe Tayfur yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ferdi Tayfur'un mirası gündemde! Tuğçe Tayfur patladı: Annemin oturduğu evin arsası...
Kubra Akalın

Ferdi Tayfur'uun ölümü sonrası mirası gündeme gelmişti. Gerçek servetinin 3 milyar olduğu konuşulan Ferdi Tayfur'un ardından aile miras kavgası yaşıyordu.

Miras kavgası sürerken Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mal varlığının sanılandan iki kat fazla olduğunu açıkladı. Avukatın açıklamasından sonra mirastan men edilen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan patladı.

Ferdi Tayfur un mirası gündemde! Tuğçe Tayfur patladı: Annemin oturduğu evin arsası... 1

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak!" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! Şaşırtan karar Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! Şaşırtan karar

Tuğçe Tayfur devamında annesi Necla Nazır'ın evine dair de konuşarak "Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur un mirası gündemde! Tuğçe Tayfur patladı: Annemin oturduğu evin arsası... 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanıp tatile gittiler! "Birbirimizi seviyoruz" diyerek...Boşanıp tatile gittiler! "Birbirimizi seviyoruz" diyerek...
Tülden elbisesi olay oldu! Paylaşır paylaşmaz yorum yağdı Tülden elbisesi olay oldu! Paylaşır paylaşmaz yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.