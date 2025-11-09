Ferdi Tayfur'un mirası gündemde! Tuğçe Tayfur patladı: Annemin oturduğu evin arsası...

Ferdi Tayfur'uun ölümü sonrası mirası gündeme gelmişti. Gerçek servetinin 3 milyar olduğu konuşulan Ferdi Tayfur'un ardından aile miras kavgası yaşıyordu.

Miras kavgası sürerken Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mal varlığının sanılandan iki kat fazla olduğunu açıkladı. Avukatın açıklamasından sonra mirastan men edilen Tuğçe Tayfur sosyal medyadan patladı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak!" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! Şaşırtan karar

Tuğçe Tayfur devamında annesi Necla Nazır'ın evine dair de konuşarak "Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerini kullandı.