Ferdi Tayfur'un gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! 87 daire, arsalar, Marmaris’te bir ada... 'Hepsine tedbir kondu'

Ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, sinema yönetmeni ve oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak akşamı hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

VAKIFLARA BAĞIŞ YAPTI

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Ferdi Tayfur'un diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı öğrenildi. Ancak Tayfur'un ailesinde büyük bir miras krizi yaşandı ve kızı Tuğçe babasının vasiyetine itiraz etti.

GERÇEK MİRASI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; henüz miras krizi çözülememişken Ferdi Tayfur'un gerçek mirasının bilinenden daha fazla olduğu öğrenildi.

Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç’ün bildirdiğine göre; mirasın bugünkü toplam değeri 3 milyar değil tam tamına 6 milyar TL. Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris’te bir adası vardı. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL’ye yakın.

Peki, Vasiyetnamede adı geçen kişiler paylarını alabildi mi? Hakan Tamgüç bu soruyu şöyle yanıtladı;

''Henüz alabilmiş değiller. Çünkü açılan davalar nedeniyle tüm mirasa tedbir kararı konuldu. Kimse milyarlarca liralık mirasın tek kuruşuna dahi dokunamıyor. Davanın 3-4 yıl sürme ihtimali var.

Ferdi Tayfur’un 1974’te evlenip ölene kadar nikahlı kaldığı eşi Zeliha Turanbayburt mirastan pay aldı.''