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Ferhat Göçer konser yolunda çevirmeye takıldı! Jandarmayla birlikte video çekip yayınladı! O anlar viral oldu

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Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı. Ünlü isim o anları adeta müzik şölenine çevirdi. Jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyleyip video çeken Göçer, sosyal medyada viral oldu.

Dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer bu defa yayınladığı bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konser yolunda jandarma çevirmesine takılan ünlü isim o anları adeta müzik şölenine çevirdi. Ferhat Göçer aracından inip jandarmalarla birlikte “Yaylalar” türküsünü söyledi.

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VİRAL OLDU

O anları kayıt altına alan ünlü şarkıcı eğlenceli videoyu sosyal medya üzerinden 'Çevirmeden yırtma taktiği…' notu ile yayınladı.

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YORUM YAĞDI

Ferhat Göçer'in mini konser niteliğindeki bu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Bu anlara; 'çok güzel', 'harika ne güzel bir duygu', 'insan izlerken gülümsüyor', 'bu işte bu' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer
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