MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D spikeri Merve Dinçkol’la evlilik hazırlığı yapıyor.

Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol’la aşk yaşayan ünlü isim geçtiğimiz yıl aile ve yakınlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.

merve 1

Bu yaz evlenmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un 29 Temmuz’da Kemer Country’de evlenecekleri öğrenildi.

MERVE 2

Feyyaz Şerifoğlu düğün hazırlıkları için daha önce yaptığı açıklamada; "Şimdi kızı evinden alman lazım. Yani ben şimdi Rize'de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz." demişti.

MERVE 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızı Kavin Midyat liseden mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı Kızı Kavin Midyat liseden mezun oldu! Görenler aynı yorumu yaptı
Eleştiriler umurunda değil! Soyunma odasında...Eleştiriler umurunda değil! Soyunma odasında...

Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

F.Bahçe'den 130 milyon euroluk dünya yıldızı! Her an açıklanabilir

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

Kocaeli'de kahreden olay: İki evladı için canını verdi!

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.