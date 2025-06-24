Feyyaz Şerifoğlu ünlü spiker ile evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Bir Sevdadır gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir süredir Kanal D spikeri Merve Dinçkol’la aşk yaşayan ünlü isim geçtiğimiz yıl aile ve yakınlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.

Bu yaz evlenmeleri beklenen ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol'un 29 Temmuz’da Kemer Country’de evlenecekleri öğrenildi.

Feyyaz Şerifoğlu düğün hazırlıkları için daha önce yaptığı açıklamada; "Şimdi kızı evinden alman lazım. Yani ben şimdi Rize'de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz." demişti.