Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol bebeklerine kavuştu! İşte koydukları isim

İlişkilerini magazinden ve göz önünden uzak tutmayı tercih eden Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliğin ardından Aralık 2024’te aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Çift, Haziran 2025'te İstanbul’da gerçekleşen masalsı bir düğünle dünyaevine girdi.

Şubat ayında bebek beklediklerini duyuran oyuncu ve Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol'dan mutlu haber geldi.

Kızlarını kucakların alan çift isim konusunda da sonunda karara vardı. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol bebeklerinin adını Defne Yaz koydu.

Babalık heyecanı yaşayan Şerifoğlu, "Merve'yi rahat ettirmeye çalışıyorum, onun için de bir şeyler planlıyorum" demişti.