Feyyaz Yiğit baba oldu! Cinsiyetini açıklamadı

Ünlü oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, eşi Sedef İnanç ile ilk çocuklarını kucağına aldı. Müjdeli haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından duyurdu.

Feyyaz Yiğit hayranları için sevindirici bir haber geldi. Kendine özgü mizah anlayışı ve başarılı projeleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Feyyaz Yiğit, baba oldu. Oyuncu, senarist ve müzisyen kimlikleriyle tanınan Yiğit'in bu mutlu haberi, sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı.



Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu güzel haberi duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Feyyaz Yiğit ve Sedef İnanç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti henüz açıklanmadı. Ancak sevenleri, çifti tebrik mesajlarıyla adeta mesaj yağmuruna tuttu.

Feyyaz Yiğit, 'Gibi' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış, ardından 'Ölümlü Dünya' ve 'Cinayet Süsü' gibi yapımlarda da başarılı işlere imza atmıştı. Son olarak Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı 'Yan Yana' filmiyle de büyük bir çıkış yakalamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yiğit, bu mutlu haberiyle sevenlerini sevindirdi.