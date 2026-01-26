Feyza Civelek'ten Doğukan Güngör paylaşımı: Canım kardeşim!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan Doğukan Güngör'ün testi pozitif çıktı.

Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. Doğukan Güngör yerine Emre Dinler'in geldiği haberleri gündem olduğu sırada dizide dikkat çeken isimlerden Feyza Civelek bir paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek rol arkadaşına destek vererek “Kızılcık Şerbeti’nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi her zaman kalbimdesin seni seviyorum canım kardeşim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Feyza Civelek gündeme gelmişti. Feyza Civelek bir süre önce uyuşturucu haberleriyle uzun süre konuşulmasına rağmen dizi kadrosunda kalmıştı.