Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i Emre Dinler oldu! Emre Dinler kimdir?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör'ün kadro dışı kalmasının ardından dizinin yeni Fatih'inin kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen cuma gününden beri yapılan görüşmelerin ardından dizinin yeni Fatih'i başarılı oyuncu Emre Dinler oldu. Dinler son olarak "Zembilli" dizisinde başrol oynamıştı.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler Hatay Kırıkhan doğumlu. 1.90 m boyunda. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 3.cü oldu. Model olarak çalışmalarını sürdürmüş ardından 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı.

EMRE DİNLER KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Emre Dinler, Zembilli'nin yanı sıra, "Kuruluş Osman", "Al Sancak", "Sol Yanım", "Yasak Elma" gibi projelerde de oynadı.