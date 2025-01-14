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  4. Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Yeşilçam'ın usta oyuncusu ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi!

Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Yeşilçam'ın usta oyuncusu ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 13:44
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Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Filiz Akın Bodrum'da tedavi görürken acil bir müdahale gereksinimi nedeniyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi!

Filiz Akın sevenlerini korkuttu! Yeşilçam'ın usta oyuncusu ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi!

Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu. Filiz Akın, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI NE?

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 1 Eylül’den itibaren zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahale gereksinimi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.

Filiz Akın’ın tedavisi İstanbul'da devam edecek.

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Sanatçının sağlık durumu hakkındaki gelişmeler, sevenleri tarafından dikkatle izleniyor.

KANSERİ YENMİŞTİ

Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın
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